Jeux Olympiques 2024 : l’AFD soutiendra la Polynésie

COMMUNIQUÉ - En prélude de la signature du second prêt garanti par l’État d’un montant de 300 millions d’euros (35,7 milliards de Fcfp), le président Edouard Fritch, le ministre de l’Économie et des Finances Yvonnick Raffin, et la directrice du budget et des finances Marie-Laure Denis, ont rencontré au siège de l’AFD, le directeur général Remy Rioux, le directeur exécutif des opérations Jean -Pierre Marceli, le directeur des trois Océans Charles Trottmann et la responsable en charge de la Polynésie Claire Delamare.