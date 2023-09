Immobilier : Comment investir en Nouvelle-Zélande après la loi de 2018 ?

La Nouvelle-Zélande, une terre où il fait bon vivre et où le climat économique est au beau fixe. C’est pourquoi elle attire chaque année, des centaines d’étrangers prêts à investir. Pour ce faire, une société propose ses services aux polynésiens depuis 20 ans. Les Polynésiens qui sont en moyenne une quarantaine par an à investir au pays du long nuage blanc. « La Nouvelle-Zélande a des avantages fiscaux surtout, des frais de notaire qui sont fixes et très réduits, pas de frais de succession, pas d’impôts sur la plus-value, explique Jérôme Gavelle, consultant en investissement immobilier. Et puis les Tahitiens le savent parce que ça fait longtemps qu’ils investissent en Nouvelle-Zélande : c’est un pays sûr, dynamique. »

Comptez en moyenne 13 millions de Fcfp pour un studio premier prix en appartement hôtelier et jusqu’à 1 milliard pour un penthouse. Investir en Nouvelle-Zélande n’est pas donné à tous selon le bien recherché, d’autant que depuis 2018, une loi vient restreindre drastiquement le droit à l’investissement pour les étrangers. « On entend beaucoup les rumeurs de ne plus pouvoir acheter en Nouvelle-Zélande. C’est faux. Ça a changé effectivement. En octobre 2018, le gouvernement a restreint le droit d’accès à la propriété aux non résidents mais aujourd’hui ils ont toujours le droit d’acheter de l’immobilier résidentiel neuf mais des appartements, et ils peuvent acheter tout ce qu’ils veulent en immobilier commercial. Il y a un produit qu’on propose et que nos clients aiment bien qui sont les appartements hôteliers. Et ça, ils peuvent les acheter neufs ou anciens. »

Une loi qui n’a pas freiné les investissements des Polynésiens en Nouvelle-Zélande selon ces experts en immobilier. Présents trois fois par an sur le territoire, ils tiennent actuellement salon à l’hôtel Tahiti Nui à Papeete jusqu’au 3 septembre.