Hôtels Sofitel : une série d’offres à l’étude

Après 3 ans d’incertitude, le rachat des Sofitel de Bora Bora et de Tahiti se concrétise. Cinq dossiers de reprise ont été déposés au tribunal mixte de commerce de Papeete ce lundi. Une procédure qui coïncide avec la visite de l’ancien Méridien de Punaauia, ce matin, d’Édouard Fritch et du maire de la commune, Simplicio Lissant. L’occasion pour le Pays, propriétaire du foncier, de faire un état des lieux.

Dans les jardins, la végétation a repris le dessus, et plusieurs dégradations ont été constatées ces derniers mois : “Il s’agissait de visites pour voir l’état général de l’hôtel, et savoir à quoi s’en tenir par rapport à la vente et aux volontés du président pour pousser à la reprise“, glisse le délégué syndical A Ti’a I Mua Patrick Castellan.

L’ancien Méridien représente une offre de 149 chambres. Un chiffre non négligeable pour le Pays, particulièrement en période de reprise du tourisme. Les bungalows avaient été entièrement rénovés en 2019, juste avant la crise Covid.

Bungalows du Tahiti Ia Ora Beach Resort, ou ancien Méridien de Punaauia, propriété du groupe Sofitel (Crédit Photo : TNTV)

Le nom du groupe amércian Redcore avait commencé à circuler l’année dernière pour le rachat des 3 Sofitel. Pour la première fois, son représentant Niki Vontas s’est rendu en personne au fenua. “Il aurait déjà eu des réunions de travail. C’est un bon signe, parce que ça va concrétiser tout ce qui s’est passé jusqu’à présent, se réjouit M. Castellan. Souvent, c’était des bruits de couloir, on n’avait pas de repères fixes. Là, ça devrait avancer“.

Cet après-midi, le tribunal mixte du commerce a examiné une série d’offres pour les hôtels de Bora Bora, dont celle de Redcore et celle du groupe City, qui souhaite acquérir les deux hôtels de Bora Bora.

“Dans un premier temps, les salariés qui seront gardés seront ceux qui sont aptes à travailler pendant la réalisation de travaux, précise l’avocate du groupe City Me Marie Eftimie-Spitz. Selon elle, le groupe veut “rouvrir le plus tôt possible” et vise même une “augmentation de la masse salariale“. Le chiffre de 60 salariés serait ainsi “amplement dépassé” à la fin des travaux, prévus pour début 2026.

Parmi les concurrents à City, on évoque aussi un groupe qatari, un groupe néo-zélandais ainsi qu’une proposition de Christina Auroy. Une chose est toutefois certaine : les anciens salariés de Sofitel recevront dans quelques jours leur lettre de licenciement.

Les offres pour l’ancien Méridien seront examinées jeudi par le tribunal mixte du commerce. La juridiction rendra sa décision d’ici un mois.