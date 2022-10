Hawaiki Nui : une manne non négligeable pour les populations des Raromatai

Depuis dimanche Des dizaines de stands se sont montés dans le village de Fare. Longtemps que Huahine n’avait connu une telle effervescence. Artisanat, plats et produits maraichers garnissent les étals. Les habitants de Matairea profitent de ce flux important de visiteurs attirés par la fameuse course de la Hawaiki Nui Va’a.

Location, Hébergement ou encore alimentation, tout le monde y trouvent son compte. Si ce grand retour fait une majorité d’heureux, le bilan reste tout de même mitigé pour certains, habitués à l’affluence plus importante des dernières éditions. “Ce retour était très très attendu et du coup, cette année, je suis un peu surprise parce qu’il n’y a pas autant de monde que ce que je pensais. Au niveau pension ça va (…) par contre niveau snack je vois que c’est beaucoup plus soft que les autres années”, confie Laure, restauratrice et logeuse.

Partenaire de l’événement, en charge de la logistique terrestre, la commune de Huahine se réjouit de ce grand retour.

À partir de demain, c’est la population de Raiatea qui profitera de cette manne, puis Tahaa et Bora Bora. Une bouffée d’oxygène pour les Raromatai, en ces temps difficiles.