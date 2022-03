Hausse du prix des hydrocarbures : un fond de régulation pour absorber le surcoût

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le prix des hydrocarbures explose à l’étranger. Le baril de pétrole se vendait à 69 dollars US le litre (environ 7 500 Fcfp) en janvier 2022 et atteint 115 dollars US le litre aujourd’hui (environ 12 000 Fcfp). En Polynésie, si le prix de l’essence a bien augmenté en novembre 2021, puis en février 2022, le Pays a décidé d’absorber le surcoût des hydrocarbures grâce à un fond de régulation.

Néanmoins, les prix des biens et services en générale ont bien augmenté en raison de la flambée du prix du fret maritime. D’autant plus que la Polynésie se fournit en hydrocarbures à Singapour et en Corée du Sud.