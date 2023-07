Grâce au rebond du tourisme, le PIB retrouve son niveau de 2019

L’Institut de la Statistique en Polynésie française (ISPF) confirme le rebond de l’économie Polynésienne. Dans sa dernière publication, l’Institut note qu’en 2022, le PIB de la Polynésie française progresse de 4,5 % en volume, retrouvant ainsi son niveau de 2019. Cette croissance s’accompagne d’une forte inflation qui, d’une ampleur inégalée depuis les années 80, a accéléré tout au long de l’année, touchant la majorité des produits et des services.

Le PIB par habitant progresse, lui, de 4,2 % en volume en 2022. Il s’établit ainsi à 2,05 millions de francs par habitant. Dans l’Hexagone, l’activité a progressé de 2,5 % en 2022 portant le PIB par habitant à 4,63 millions de francs.

Les éléments qui contribuent à la croissance économique sont presque entièrement liés à la demande extérieure nette (+ 4,2 points de contribution) avec des exportations en volume de services en forte hausse et des exportations de biens qui sont restées stables.

236 000 touristes en 2022

Premier contributeur à la croissance économique, le rebond des exportations de biens et de services (+ 71,2 % en valeur et + 51,3 % en volume) s’explique essentiellement par le retour des touristes (236 000 touristes en 2022 pour une recette estimée à plus de 70 milliards) qui dynamise la croissance des branches transports et hôtellerie-restauration et par la bonne tenue, en volume, des exportations de produits locaux qui ont bondi en valeur. Seuls les volumes de perles exportés ont diminué (mais progressé en valeur) par rapport à des volumes élevés et des prix très bas en 2021.

Les contributeurs à la croissance en volume (en point) (Source : Comptes économiques rapides – ISPF)

En 2022, la forte inflation qui s’est portée sur les produits importés (+ 19 % sur les importations polynésiennes) conjuguée à la hausse de la demande totale en biens (+ 12 % en valeur et + 5 % en volume), explique le niveau record en valeur d’importations de biens et de services de la Polynésie française (300 milliards en 2022 contre 238 milliards de F CFP en 2021). Les importations progressent fortement en valeur (+ 26 %) et en volume (+ 7 %), avec la reprise des importations de biens (+ 25 % en valeur et + 4 % en volume), conjuguée à celle de services (+ 30 % en valeur et + 20 % en volume), liée à la reprise des déplacements vers l’extérieur de la Polynésie française par les résidents (68 000 voyages), mais aussi à la hausse des arrivées aériennes touristiques opérées par des compagnies non-résidentes (United, French Bee, Air France, etc.).

Dans le détail, la hausse en valeur des importations de biens intermédiaires (y compris les produits pétroliers) explique la moitié de la hausse des importations de biens. Celle de biens de consommation et de produits de l’industrie agro-alimentaire en explique un tiers. Parmi les produits intermédiaires, plus des deux tiers de la hausse s’expliquent par les importations de produits énergétiques, dont les prix progressent de 70 % sur un an, et les volumes sont en hausse.

Enfin, la consommation des ménages résiste malgré de fortes tensions inflationnistes, et la situation sur le marché du travail s’améliore significativement, atténuant la baisse de pouvoir d’achat globale des ménages confrontés à une hausse des prix de 6,3 % en moyenne annuelle en 2022, précise l’ISPF.