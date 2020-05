Frédéric Dock prend la tête du Medef

Le directeur de Cegelec Polynésie, et des filiales du groupe Vinci Energie, a été à bonne école. Président de la commission économique, ou de la chambre syndicale du bâtiment, Frédéric Dock est notamment à l’origine des sombres scénarios du Medef, dont le plus pessimiste table sur une perte de chiffre d’affaires de 145 milliards de Fcfp. Des prévisions toutes deux conditionnées à la réouverture du trafic aérien.

Profondément inquiet, Frédéric Dock déplore l’absence de transparence, et de vision stratégique des autorités : « Aujourd’hui les bilans sont faits. Tout le monde a fait ses projections, ses calculs. Maintenant ce qu’il faut, c’est mettre en place des mesures adaptées à la situation, à l’ampleur de la catastrophe. C’est bien ce dont J’espère pouvoir discuter très vite avec le gouvernement et le président du Pays en particulier (…) Aujourd’hui ce qu’on a besoin de savoir c’est quel est le plan du pays et connaître sa stratégie en particulier, qu’elle soit économique ou financière. Il faut qu’on la connaisse, il faut qu’on la partage et qu’on puisse aller ensemble la défendre si c’est auprès de l’Etat, ou si c’est auprès de n’importe qui d’autre. il faut qu’on puisse aujourd’hui se mettre parfaitement d’accord avec le Pays sur les actions à mener dès maintenant. »