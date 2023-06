France 2030 : Appels à projets pour les entreprises et organismes du fenua

Lancé par le Président de la République en octobre 2021, le plan France 2030 est une politique prioritaire du Gouvernement qui mobilisera 54 milliards d’euros (327 milliards de Fcfp environ, NDLR) sur 5 ans pour le soutien à l’innovation, l’industrialisation et la transition écologique de l’économie française. Les crédits de France 2030 sont consacrés à la décarbonation (50%) et aux acteurs émergents (50%).

Quatre opérateurs nationaux sont chargés d’instruire les projets avant désignation des lauréats par un comité interministériel. En Polynésie française, ils sont représentés par :

– BPI France, contact : Frédéric LANGLADE, délégué territorial Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) de BPI France : [email protected] ;

– l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’Énergie (ADEME), contact : Mme Laurie GORRIA, coordinatrice des missions ADEME : [email protected] ;

– la Banque des territoires (BDT), contact : Joris BEN SAFI, directeur de l’agence de Papeete : [email protected] ;

– l’Agence nationale de la Recherche (ANR), n’a pas de représentant sur le territoire. Aussi, pour toute information, le contact est : Jean-Christophe AUFFRAY, délégué territorial à la recherche et à la technologie : [email protected].

Ces représentants déclinent France 2030 sur le territoire en relayant les appels à projets et à manifestation d’intérêt (AAP/AMI) susceptibles de mobiliser les acteurs polynésiens, dans les domaines de la transition agricole et alimentaire, de la recherche dans la filière des industriels de la mer, ainsi que dans les secteurs culturel et industriel. Ils peuvent ainsi identifier et accompagner les porteurs de projets.

Les entreprises et autres organismes privés ou publics dont les projets sont susceptibles de répondre aux critères de sélection des AAP et AMI sont invités à prendre leur attache.

Un webinaire AAP France 2030 spécialement dédié à la Polynésie, organisé par BPI France, aura lieu le mercredi 28 juin prochain à 7h (heure de Tahiti)

Le lien d’inscription : https://lnkd.in/eib_5nex

Plus d’infos sur le programme France 2030 ici : https://www.gouvernement.fr/france-2030