Entre inflation et pression fiscale, les classes moyennes prises en étau

Avec une inflation à plus de 8%, le niveau de vie des classes moyennes a sensiblement baissé. En Polynésie, ces travailleurs représentent près des deux tiers de la population. Du côté des salariés, ils sont près de 25 000 à gagner entre 200 et 400 000 Fcfp selon l’ISPF. Ils sont en revanche plus de 49 000 à percevoir un salaire inférieur à la moyenne brute, soit moins de 330 000 Fcfp. Ce qui représente 72% du total des salariés.

Selon les syndicats de salariés, le préavis de grève déposé début mars mettait justement le doigt sur la situation des classes moyennes, et notamment des classes moyennes inférieures, susceptibles de glisser vers la précarité.

« Même certains couples basculent dans la précarité »

« Elles ont perdu beaucoup de pouvoir d’achat, insiste le secrétaire général de la CSTP-FO Patrick Galenon. 8% d’inflation c’est énorme » . Pour la frange « basse » de la classe moyenne, il est dorénavant « impossible d’acheter une maison ou un terrain « , et Patrick Galenon estime « normal qu’on puisse se bagarrer pour qu’ils récupèrent un peu de pouvoir d’achat. Il y a même certain couples et salariés qui basculent dans la précarité » .

La compétitivité fragilisée

Mais du côté des chefs d’entreprises, impossible de suivre l’inflation sur l’ensemble des salaires, au risque de perdre en compétitivité et donc de disparaître.

Une conséquence difficilement évitable selon le président du Medef Frédéric Dock. « Aujourd’hui, le mécanisme est mondial. On dépend de ce qui se passe ailleurs, explique-t-il. Que ce soit le choc du covid ou de la guerre en Ukraine, tout le monde a perdu quelque part du pouvoir d’achat, c’est le cas aussi des chefs d’entreprises et des entreprises en général, parce qu’elles n’ont pas pu répercuter les hausses. Il était évident qu’on sortirait de cette crise affaiblis » , souffle-t-il.

Aide alimentaire, hausse du smig : si les foyers les plus modestes ont perçu des aides ciblées, les mesures anti-inflation du pays, comme le gel du prix des hydrocarbures, les exonérations de TVA ou de CPS, l’élargissement des PPN ou encore la baisse de 2 points de la cotisation maladie, ont concerné tout le monde. Les classes moyennes en revanche, sont plus nombreuses à contribuer à la protection sociale.

Le chantier de la fiscalité

En effet, selon l’économiste Florent Venayre, les classes moyennes actives « payent des cotisations sociales pour payer la PSG, contribuent avec la CST, notre impôt sur le revenu local, et sont donc mis à contribution sur le plan fiscal par des impositions indirectes. En plus évidemment, ils vont avoir toute l’imposition indirecte qu’on a dans le pays, c’est-à-dire les taxes douanières, etc. qui se répercutent sur les prix de tout le monde, et donc sur ceux de la classe moyenne » .

Pour réduire la pression fiscale, le levier de l’emploi peut être activé par les pouvoirs publics. Toujours selon l’économiste, il s’agit de répartir l’effort sur un plus grand nombres de travailleurs. « On a un taux d’emploi qui n’est pas bon, de 53%, ce qui est extrêmement faible, à peine plus d’une personne sur deux en âge de travailler travaille, note-t-il. De fait la pression fiscale sur ces gens-là est assez largement différente selon qu’on travaille ou non, donc il ne faut pas plus que ça devienne désincitatif au travail » .

En Calédonie, le taux d’emploi atteint 56%, contre 67% en France et 77% en Nouvelle-Zélande.