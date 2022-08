En Nouvelle-Calédonie, Yvonnick Raffin reçu par le gouvernement

Yvonnick Raffin a été accueilli par Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement en charge des relations avec les collectivités d’outre-mer du Pacifique, et avec qui il s’est entretenu notamment sur le renforcement de la coopération entre les deux collectivités.

Le ministre et ses collaborateurs ont également été reçus par le Président de la Nouvelle Calédonie, Louis Mapou, et les membres de son gouvernement. Les échanges ont porté essentiellement sur les différentes réformes initiées par la Polynésie française pour la préservation de la protection sociale généralisée ainsi que la relance et la compétitivité économique du Pays. A cette occasion, le Président Mapou a fait part de son souhait d’initier des discussions sur une meilleure coopération économique des collectivités du Pacifique.

Louis Mapou a également annoncé l’organisation d’une visite officielle à Tahiti dans le cadre de la signature des accords-cadres entre les deux collectivités. Ce dernier souhaite que ce déplacement soit le début d’une nouvelle ère pour les collectivités françaises du Pacifique dont les liens doivent être renforcés.

Enfin, cette visite de courtoisie s’est terminée par des rencontres techniques avec ses homologues du gouvernement calédonien en charge des thématiques sectorielles portées par le ministre Yvonnick Raffin. Ce dernier a ainsi pu s’entretenir avec Yannick Slamet, en charge du budget et des finances, et du suivi des comptes sociaux, Adolphe Digoue, en charge de l’économie, du commerce extérieur, des questions inhérentes à la production et au transport de l’énergie électrique et Gilbert Tyuienon, en charge de la fiscalité et du transport. Au cœur des échanges, il était question de la méthodologie des réformes menées en Polynésie française.