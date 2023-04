En mars, l’indice des prix à la consommation stabilisé par la baisse de prix des carburants

En mars 2023, l’indice des prix à la consommation est stable et s’établit à 109,66. C’est le résultat d’un équilibre entre l’augmentation des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+0,9%) et la baisse de prix des carburants (-4,7%), des produits et services pour l’entretien et la réparation du logement (-2,7%) et des produits de la division ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison (-1,7%).

Entre mars 2022 et mars 2023, l’indice général des prix à la consommation augmente de 5,6%. En moyenne, sur les douze derniers mois, cette variation est de +6,9%.

L’indice ouvrier diminue de 0,2% sur le mois, cependant il progresse de 6,2% en glissement annuel.

L’indice général hors transport aérien international baisse en mars 2023 de 0,1%, alors qu’il progresse en glissement sur 12 mois de 5%7%.