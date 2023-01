En 2022, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 8,5%

8,5% : l’augmentation de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) entre décembre 2021 et décembre 2022 traduit sans surprise l’inflation en Polynésie française, sur la même dynamique de progression que celle de métropole.

En décembre 2022, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % et s’établit à 109,20, essentiellement en raison de la hausse des prix de la division transport (+ 1,7 %), de celle de la division produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+ 0,2 %) et de celle de la division loisirs et culture (+ 0,9 %).

D’autres prix de produits et services évoluent également à la hausse : ceux de l’ameublement, équipements ménager et entretien courant de la maison (+ 0,1 %) et ceux du logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+ 0,2 %).

Contrairement à cette tendance, les prix baissent ce mois-ci pour la santé (- 0,5 %), les boissons alcoolisées (- 0,8 %), les articles d’habillement (- 0,2 %) et les articles chaussants (- 0,9 %).