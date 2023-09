Économie : les ménages polynésiens « confiants » selon une étude

Comment les ménages polynésiens et plus particulièrement ceux des îles du Vent perçoivent-ils la situation économique du Pays ? Les Cerom (comptes économiques rapides pour l’Outre-mer) qui regroupe l’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM), l’Agence française de développement (AFP) et l’institut de la statistique (ISPF) viennent de publier les résultats de son enquête.

L’indicateur de confiance des ménages est en nette hausse au troisième trimestre par rapport au premier trimestre de cette année. Près de la moitié des ménages envisagent une amélioration de la situation économique du Pays au cours des 6 prochains mois. Concernant l’emploi en revanche, la majorité des ménages estime que la situation restera inchangée.

Les ménages interrogés espèrent une amélioration de leur situation financière dans les prochains mois. Pour autant, 36% des ménages ont l’intention de réduire leurs dépenses et 50% de les maintenir.

L’étude a été réalisée dans le courant du mois d’août dernier auprès de 850 ménages en majorité résidents de la zone urbaine de Tahiti.