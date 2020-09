Discothèques, bars, sport, événementiel : de nouveaux secteurs éligibles au Diese et au Deseti

Lors de la présentation du Plan de relance de l’économie, CAP 2025, le gouvernement a annoncé la prolongation des dispositifs de soutien à l’emploi. Des dispositifs qui vont également être étendus.

« Compte tenu de l’évolution récente de la situation sanitaire et des décisions qu’ont du prendre les autorités impactant l’activité de certains secteurs d’activité, il a été décidé d’ajouter à la listes des secteurs éligibles : les discothèques et activités assimilées, les bars, les salles de spectacles et prestataires culturels, les prestataires dans le domaine événementiel (foires, expositions, événements sportifs etc.), les salles de sport et coaching sportif et les activités de bien-être et de SPA (à noter que ces activités recouvrent également les activités d’esthétique) », annonce le gouvernement dans son compte-rendu du conseil des ministres.

Le DiESE (Dispositif exceptionnel de sécurisation de l’emploi) est destiné à soutenir les entreprises « qui auront réduit leurs activités par une aide financière permettant de compenser la perte de revenu des salariés impactés par la baisse du temps de travail, et ce, jusqu’à ce que les entreprises retrouvent leur pleine capacité de production. »

Le DESETI (Dispositif de sauvegarde de l’emploi des travailleurs indépendants) est destiné « à compenser la perte de revenus des travailleurs indépendants contraints de cesser temporairement leur activité du fait de la crise.

Le DiESE et le DESETI sont des dispositifs qui ne peuvent être activés que durant des périodes de crise revêtant un caractère inattendu et de gravité extrême impliquant une grande réactivité du Pays.«

L’arrêté du Conseil des ministres du 20 mai 2020 a encadré les modalités de mise en œuvre de ces deux dispositifs en fixant la période de circonstances exceptionnelle du 21 mai au 30 novembre 2020.

Les dispositifs étaient auparavant restreint à certains secteurs d’activité jugés prioritaires : tourisme, transport aérien, maritime, taxis et transports touristiques, commerces présents dans les hôtels, commerces et activités présents sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, restauration, perliculture, bijouterie et artisanat d’art. Un arrêté du Conseil des ministres du 18 juin dernier est venu ajouter les salles de projection de films cinématographiques à la liste des secteurs éligibles.

Plus d’infos sur le Diese en cliquant ICI

Plus d’infos sur le Deseti en cliquant ICI

