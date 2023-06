Deux jours pour booster l’économie et le pouvoir d’achat

C’est son baptême du feu en tant que ministre de l’économie : Tevaiti Pomare reçoit l’ensemble des acteurs du secteur économique polynésien mardi et mercredi. Deux jours d’échanges autour de la dynamisation de l’activité économique et de la lutte contre la cherté de la vie, annonce la Présidence.

Au programme de ce premier grand rendez-vous avec les protagonistes du secteur : une quinzaine d’ateliers. Objectif : booster l’industrie et le commerce, mais aussi le pouvoir d’achat des familles.

Ces deux jours d’échanges et de réflexion constitueront le socle de la stratégie du gouvernement. Majorité qui s’est engagée, lors de la campagne, à mettre en route des solutions rapides et à court terme, pour favoriser le pouvoir d’achat et soutenir les petites entreprises et les patentés.

