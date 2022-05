Des touristes toujours moins nombreux qu’en 2019 mais qui restent plus longtemps

La Polynésie a accueilli 14 850 touristes en mars 2022 et plus de 30 000 depuis le début de l’année. En mars 2022, les touristes sont majoritairement originaires d’Amérique du Nord et de France métropolitaine. “Ces deux marchés ont retrouvé leur niveau d’avant-covid pour le mois de mars”, indique même l’Institut de la statistique dans son point de conjoncture mensuel. Idem pour le secteur de la croisière qui représente 30% des effectifs touristiques de ce même mois.

Mais si les Américains et Métropolitains sont bel et bien de retour au fenua, la clientèle des autres marchés peine à revenir depuis le début de la crise sanitaire. Les Européens et les touristes du Pacifique sont toujours deux à trois fois moins nombreux qu’en mars 2019 et l’Asie demeure fermée. Car si la fréquentation touristique continue sa hausse depuis le début de la crise covid, on compte toujours 20 000 touristes de moins qu’à la même période en 2019.

Les visiteurs sont certes toujours moins nombreux mais restent néanmoins plus longtemps en mars 2022 qu’en mars 2019 : leur séjour dure en moyenne 16,4 jours contre 13,2 jours en 2019. Sur l’ensemble du premier trimestre 2022, on note une durée moyenne de séjour de 17,8 jours, contre 13,3 jours pour le premier trimestre 2019.