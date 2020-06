Des packages à prix avantageux pour relancer le tourisme intérieur

« Quand on a sorti notre newsletter d’information, on a eu tellement de personnes qui se sont connectées sur le site qu’il a buggé. Ce qui est plutôt bon signe, sourit Moearii Darius, chef du service marketing d’Air Tahiti. Nous avons résolu ça juste après, mais c’est la première fois que ça nous arrive. On espère vraiment que les personnes vont jouer le jeu, partir dans les îles pour soutenir le tourisme local, les pensions, les hôtels, les prestataires et la compagnie des îles ! »

Et de parole de clients, les offres Ua Reva Tatou lancées mardi sont « assez intéressantes » pour jouer le jeu. Comme ce couple de sexagénaires venu récupérer leur carte Marama, et qui hésite encore entre Ahe, Rangiroa et Tikehau : « Normalement on part chaque année vers Hawaii ou les Etats-Unis, mais là, avec ce virus, on préfère profiter des promotions pour aller dans les îles », confie le mari.

Pareil pour une jeune femme croisée à l’agence de Papeete, où elle venait se renseigner sur les promotions pour Huahine. « C’est pas mal pour que tout le monde puisse aller dans les îles, ça va faire du bien à tout le monde. D’habitude c’est cher, mais là ça va, avec les promotions, c’est intéressant », dit-elle.

Il faut dire que c’est bien la première fois que la compagnie aérienne inter-îles propose des forfaits si avantageux en haute saison, du 2 juin au 31 août. Pour ces packages comprenant vol + hébergement, Air Tahiti a appliqué une réduction de l’ordre de 40 à 50% sur les billets d’avion, et « beaucoup de pensions ont joué le jeu et permis de bénéficier de nuits gratuites, d’activités, de transferts offerts, d’un certain nombre d’avantages », explique Moearii Darius.

Ces offres sont les premières d’une petite liste. « La semaine prochaine, on va présenter une nouvelle offre sur le billet d’avion uniquement, de l’ordre de 40% de réduction, poursuit la chef du service marketing d’Air Tahiti. Il faut qu’il y ait deux personnes qui voyagent et ils pourront combiner cela avec des offres proposées par les pensions affichées sur le site de Tahiti Tourisme. La semaine suivante, on aura encore une offre pour les populations qui veulent retourner dans les îles voir leur famille, on a appelé cette offre le tarif fetii. »