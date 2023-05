De nouvelles enseignes au Centre Vaima

On compterait en moyenne 30 000 passages dans la rue du général de Gaulle. Une véritable manne de clients potentiels pour les commerces du Vaima. Un centre qui s’apprête à changer de visage avec l’arrivée de nouvelles enseignes.

« La période covid a libéré quelques espaces. Ici au front de mer, c’était Tahiti Nui Travel, à l’arrière du bâtiment, nous avions le cinéma Concorde. Et donc ça a créé des opportunités de réaménagement, explique Philippe Vasseur, président de la société propriétaire du Centre Vaima. Nous allons accueillir bientôt Burger King au front de mer et beaucoup d’autres espaces, donc oui, c’est en devenir, mais en même temps, tout le front de mer (en face du restaurant Rétro, NDLR) doit être réaménagé et ça, c’est la compétence du territoire.«

Deux appels d’offres avaient été lancés par l’ancien gouvernement pour réaménager la zone. Le dossier est désormais dans les mains des nouveaux dirigeants. L’attente n’empêche pas les nouveaux investisseurs de prendre place dans le centre commercial, actant dans le même temps le départ des anciens gérants. C’est le cas de Maryse Dagorne, à la tête d’un snack depuis quatre ans.

« Comme j’ai bientôt 70 ans, il est temps que je laisse ma place aux jeunes, j’ai fais ma part. Donc ça va être repris par Fournil Haut bois. […] Moi je pense que c’est pas mal, le soleil brille pour tout le monde. Les gens aiment bien avoir du choix.«

Et du choix, ils devraient en avoir puisque d’autres espaces sont encore disponibles à la location. De quoi redonner un nouveau souffle au centre du Vaima…