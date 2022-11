De nouveaux financements pour les investissements et la politique sociale

Un prêt d’un montant maximum de 4 milliards de Fcfp, en majorité “bonifié”, a été octroyé par l’AFD en soutien aux projets sociaux (modernisation et équipements des hôpitaux, rénovation ou construction de collèges et lycées) et des projets d’énergies renouvelables du Pays (comme la couverture photovoltaique de bâtiments publics).

Ce prêt permettra également de financer la construction ou la rénovation d’infrastructures essentielles comme les routes, ports, aéroports.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

L’AFD poursuit ainsi son appui au Pays et lui octroie une seconde subvention d’études, d’un montant maximum de 41,7 milliards de Fcfp, au titre du Fonds Outre-mer mis à disposition par l’État. Ce financement permettra à la Polynésie d’être appuyé techniquement pour paramétrer chaque nouvelle branche de la Protection sociale et traduire ces évolutions dans le droit.

Toujours au titre du Fonds Outre-mer de l’État, l’AFD mobilise une subvention, d’un montant maximal de 11,9 milliards de Fcfp pour la rédaction du Schéma directeur de l’action sociale et médico-sociale. Document attendu, ce Schéma définira la stratégie sociale 2023-2028 et ses moyens. Il permettra de décliner concrètement les objectifs de solidarité de la Polynésie dans les secteurs de l’enfance, de la protection des victimes de violence, du handicap, de la dépendance, etc.