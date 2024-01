Crypto-monnaies : L’IEOM appelle les Polynésiens « à la plus grande vigilance »

L’IEOM demandent aux Polynésiens de faire preuve de « précautions » en matière d’investissements dans les cryptoactifs alors que ces derniers « suscitent de plus en plus d’intérêt dans les collectivités françaises du Pacifique ». L’Institut d’Émission d’Outre-mer souligne qu’ils ne sont pas une monnaie à proprement parler et que leurs cours sont « très volatiles ».