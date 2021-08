Covid-19 : maintien du paiement des indemnités des stagiaires

Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en relation avec le gouvernement du Pays, a décidé de renforcer les mesures de restriction des contacts et des déplacements sur l’ensemble de la Polynésie française, afin de ralentir la propagation du Covid-19.

Ces restrictions s’appliquant également aux stagiaires de la formation professionnelle et aux stagiaires bénéficiaires d’une mesure d’aide à l’emploi et à l’insertion professionnelle, peuvent générer des conséquences financières non négligeables pour ces personnes.

Par conséquent, et afin de ne pas fragiliser leur situation financière, il a été décidé de maintenir le paiement de leurs indemnités durant toute la durée des restrictions.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

