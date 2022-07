Consommation : vers une hausse des tarifs de l’electricité

Les prix à la pompe qui ont augmenté de 35 Fcfp le litre depuis le 1er juillet ne seront pas revus à la hausse jusqu’à la fin de l’année. Les transporteurs ont accepté de fixer la tonne métrique d’hydrocarbures à 66.33 dollars sur tous les arrivages à venir.

Par contre, c’était inéluctable, conséquence de l’explosion du prix sur des hydrocarbures, le tarif de l’électricité va augmenter. “Nous discutons actuellement avec EDT et je ne désespère pas d’arriver à un accord cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine de manière à ce que cet effort soit partagé, annonce le ministre de l’Economie Yvonnick Raffin. Partagé d’une part par la collectivité, certes, par le consommateur malheureusement, et aussi, par EDT. Donc un accord de principe a été acté sachant que cette prise en charge sera tripartite. Pour un tiers par le FRPH donc par la collectivité, un tiers par le consommateur, et un tiers sur les réserves, le droit de concédant du concessionnaire. La seule obligation que j’ai donnée au concessionnaire, c’est que les petits consommateurs ne soient pas impactés. Il faut que leur pouvoir d’achat soit préservé.”