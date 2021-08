Confinement à Papeete : chacun doit prendre ses marques

Ce lundi est le premier jour de ces deux semaines de confinement décrétées vendredi après-midi, mais il survient après un week-end de confinement lui aussi. Pourtant, ce matin, les routes et le centre-ville de la capitale étaient loin d’être déserts. Difficile, tant pour les commerçants que pour les usagers de s’y retrouver dans ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.