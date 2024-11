Commerce extérieur : amélioration du déficit commercial, les perles de culture en tête des exportations en 2023

Entre 2022 et 2023, la valeur des importations civiles croît de 2 % et celle des exportations locales de 93 %. Le déficit de la balance commerciale réelle diminue de 3 % en 2023. La France hexagonale demeure le premier fournisseur de la Polynésie française et la perle de culture brute est le principal contributeur à la forte hausse de la valeur des exportations.