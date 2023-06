CCISM 2028 : la liste menée par Kelly Asin-Moux, s’engage pour l’avenir des patentés

Nous sommes à J-6 élections consulaires de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers.

Trois listes sont en lice pour ses élections. Parmi elles, la liste CCISM 2028 a présenté les perspectives de son programme, ce mardi matin.

Pour eux, « la chambre du commerce doit être la maison d’un patenté » et doit faciliter la vie de tout entrepreneur. « L’objectif premier, c’est de mobiliser les patentés. Il faut que les patentés viennent voter ne serait-ce que parce que c’est quelque chose d’important, estime Kelly Asin-Moux. La Chambre de commerce est une chambre pour les patentés. Même s’ils ne votent pas pour notre liste, au moins qu’ils se mobilisent parce que ça permettra à la chambre de se positionner dans le tissu économique polynésien. En tout cas c’est la profession de foi de notre liste CCISM 2028. On veut véritablement que la Chambre soit reconnue au niveau économique et que les gouvernements et les pouvoirs politiques, lorsqu’ils prennent des décisions, le fasse en concertation avec la chambre de commerce qui représente les entrepreneurs et les patentés polynésiens. »

Pour rappel, les entrepreneurs seront appelés aux urnes dans les mairies, mardi 27 juin de 7h30 à 14 heures