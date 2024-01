Baisse du prix moyen de l’alimentation en décembre 2023

En décembre 2023, l’indice général des Prix à la Consommation augmente de 0,2% et s’établit à 109,86. Cette augmentation s’explique par la hausse des prix du transport aérien de voyageurs (+ 16,4%), des voyages à forfait (+ 13,4%), des légumes (+ 4,2%, en raison des conditions météorologiques), des fruits (+ 1,7%), des loyers d’habitation (+ 0,7%).

Mais hors transport aérien international, l’indice des prix baisse de 0,1 % en décembre 2023, grâce aux baisses de prix constatées sur la majorité des produits alimentaires. Le prix moyen de l’alimentation baisse de 0,8 % en décembre 2023. En effet, des baisses de prix sont mesurées sur les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (- 0,8 %), avec des baisses de prix des poissons et produits de la mer (- 6,5 %), des viandes (- 1,2 %), des huiles et graisses (- 1,2 %). Les prix des boissons alcoolisées baissent également (- 0,9 %), avec les baisses de prix des alcools et spiritueux (- 4,1 %), des vins et boissons fermentées (- 0,8 %) et de la bière (- 0,2 %).

Sur douze mois, entre décembre 2022 et décembre 2023, l’indice général des Prix à la Consommation est en hausse de 0,6%. En moyenne, sur l’année 2023, le niveau général des prix à la consommation a été supérieur de 3,3 % par rapport à 2022.