Avec Marara Paiement, plus de chéquiers pour les clients CCP

La société Marara Paiement est officiellement en charge des 65 000 comptes CCP à la place de Fare Rata. Pas de changement pour les clients, excepté que cette nouvelle entité a le statut d’établissement de paiement et non de banque. Elle ne délivrera donc plus de chèques. Ceux déjà émis seront bien sûr valides. Ce moyen de paiement tend toutefois à être de moins en moins utilisé et la société compte proposer à ses clients de nouveaux outils comme des cartes, mais aussi des outils sans contact et digitaux.

Lors de la conférence de presse organisée ce lundi matin. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Nos clients n’ont pas à s’inquiéter en terme de changement. Leurs moyens de paiement demeurent leurs identifiants sur le site demeurent. Il n’y a donc pas d’impact pour la clientèle. Ce statut juridique que nous a donné l’ACPR et la Banque de France nous interdisent de faire du crédit en propre. Or malheureusement, le chèque est considéré aux yeux de la Banque de France comme du crédit, donc Marara Paiement va arrêter d’émettre des spécimens de chéquiers, à partir d’aujourd’hui. Néanmoins, nous allons faire le nécessaire pour accompagner nos clients en terme de moyens de paiement. Nous avons aussi développé un site qui leur permet de continuer à faire du paiement en ligne, et d’autres nouveautés en terme de paiements comme du B to B, de téléphone à téléphone, et d’autres instruments supports leur seront proposés très prochainement” a déclaré Philippe Marie, président de la SAS Marara Paiement.