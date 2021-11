Aux Marquises, les projets de développement agricole ont le vent en poupe

Accompagné du maire de Nuku Hiva, Benoit Kautai, et de la subdivision de la direction de l’Agriculture, ils ont participé à la pose de la première pierre de l’usine d’agro-transformation de la Compagnie du Fruit Marquisien à Taipivai. Cette société, dirigée par la famille Chaze, commercialise aujourd’hui les récoltes de près de 150 producteurs de Nuku Hiva. Elle a bénéficié du dispositif des aides agricoles mises en place par le gouvernement pour un montant de 27,9 millions de Fcfp, ainsi que du plan France Relance de l’État à hauteur de 78 millions de Fcfp.

La délégation conduite par le ministre s’est ensuite rendue sur les domaines fonciers de la famille Lejeune, qui ambitionne d’importants aménagements agricoles, et chez un producteur de vanille de Taipivai. Une rencontre a également été organisée avec les instances de l’Église catholique (CAMCIM) représentées par Monseigneur Pascal Chang Soi. Une convention sera définie entre le CAMCIM et le ministère de l’Agriculture, afin de pouvoir mettre à la disposition des agriculteurs des terrains appartenant à l’Église et qui seront préalablement aménagés par la direction de l’Agriculture.

Également ministre de l’économie bleue, Tearii Alpha a rencontré les pêcheurs de Taiohae. Il leur a confirmé la mise en place d’une formation délocalisée du centre des métiers de la mer (CMMPF) sur l’île de Nuku Hiva, pour la préparation au brevet de capitaine de pêche côtière, dès le mois de février 2022. Le gouvernement a donc doté le CMMPF de moyens financiers supplémentaires de 40 millions de Fcfp afin qu’une grande partie des modules de formation puissent être délocalisés vers les îles. Cette session à Nuku Hiva concernera 16 futurs pêcheurs “poti marara” et “poti auhopu” sur une durée de 14 semaines.

La délégation s’est aussi rendue dans la vallée de Hakaea, pour constater le démarrage des travaux d’aménagement d’une future exploitation agricole de 12 hectares, portée par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) “les Vergers de Hakaea”. Ce projet a bénéficié d’une aide à l’investissement en équipements agricoles et d’agro-transformation à hauteur de 30 millions de Fcfp.

Plusieurs autres vallées de l’île ont également été visitées afin de rencontrer les agriculteurs présents, notamment à Pua, Hatiheu et Anaho. La délégation a pu visiter la Citronnaderie, dont la reprise d’activité est portée par une jeune Marquisienne, Tepiu Vaianui, qui bénéficiera prochainement du dispositif ICRA.