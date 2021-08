Autant d’entreprises créées depuis début 2021 qu’en 2019

Démarrer une activité professionnelle en temps de crise sanitaire ? C’est un pari risqué que s’est lancé Hinerava Taurua, une jeune entrepreneuse à la tête d’une nouvelle boulangerie. En juin 2021, elle accueillait ses premiers clients :

“Comme tout le monde on a un peu peur. On se demande si ça va marcher, en plus avec tout ce qui est restrictions sanitaires etc, on se dit que c’est compliqué. Les commerces ont été fermés quand même pendant quelques temps. Il y en a beaucoup qui ont mis la clef sous la porte. Bon, après, ici en Polynésie, on s’est dit que la nourriture, ça a toujours fonctionné. On a eu confiance. De toute façon s’était déjà fait, c’était déjà lancé. Donc on a mis les bouchées doubles. (…) Après, dans mon domaine, je sais qu’il y a du métier, qu’il y a des emplois à créer, d’ailleurs on en a créé une vingtaine.”

Comme Hinerava, ils sont nombreux à créer leurs entreprises malgré, à cause ou grâce à la covid-19.

Au premier semestre de 2021, 2524 entreprises ont été créées. Soit 900 par mois en moyenne, sur l’année entière. Un nombre supérieur à celui de 2020, mais identique à celui de 2019.

Quant aux radiations d’entreprises, elles sont contenues avec 170 fermetures de patentes par mois en moyenne. Soit un niveau identique à 2020. En 2019, le nombre d’entreprises radiées était de 240 par mois en moyenne.

Le solde net de création d’entreprises à fin juin est positif et s’élève précisément à + 1492. Au total, à la fin du 1er semestre de 2021, le nombre d’entreprises actives s’élève à 36 718.

Si plusieurs paramètres peuvent expliquer cette tendance ; il faudra attendre l’arrêt des dispositifs d’aides économiques de l’Etat, annoncé fin août, pour évaluer l’impact réel de la pandémie sur le dynamisme des entreprises, au fenua.