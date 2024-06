Augmentation du prix du coprah à compter du mois d’août

Lundi 10 juin, la deuxième étape du Congrès du Secteur Primaire s’est tenue à Rangiroa, rassemblant environ 80 professionnels de l’agriculture et de la pêche lagonaire pour des séminaires et ateliers axés sur l’avenir des filières alimentaires de l’archipel. Ce congrès a réuni des acteurs publics et privés pour débattre de l’avenir des métiers et des filières du secteur primaire.

Depuis 10 ans, l’agriculture aux Tuamotu a reculé d’environ 15%, principalement en raison du départ des jeunes générations vers Tahiti. Le secteur représente 9% de l’agriculture du pays en nombre d’exploitations et 70% de la surface totale des cocoteraies de Polynésie. 47 hectares de la surface agricole sont dédiés aux cultures végétales, soit 1% à l’échelle du pays, les cultures fruitières affichant le même ratio. L’élevage, avec 130 tonnes par an, représente 3% de la production annuelle du pays. Bien que considérée comme une activité secondaire, la pêche lagonaire aux Tuamotu constitue 80% des prises du secteur et offre un potentiel important pour les filières marines, notamment dans l’aquaculture. Pour soutenir ces filières, des investissements et actions ont été priorisés dans la formation, les infrastructures et la recherche.

Durant le congrès, le ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, chargé de l’Alimentation, de la Recherche et de la Cause Animale, Taivini Teai, a annoncé :

le lancement d’un programme de développement de la filière cocotier :

Aides à l’équipement, à la plantation, au défrichage et à la diversification. Augmentation du prix du coprah en août 2024 (sa dernière augmentation datait de 2022). 30 millions de Fcfp supplémentaires alloués au soutien à la création de coopératives dans l’archipel de Tuamotu.

le soutien à la création d’emplois avec une aide au salariat pour la première année ;

le projet de Loi de Pays sur le statut de l’agriculteur et de l’emploi agricole, visant à reconnaître officiellement les métiers du secteur primaire ;

la relance des formations pour les ressources marines à Rangiroa, avec la réhabilitation de l’ancienne école de la perle et l’accueil des formations du CFPA et du Centre des métiers de la mer ;

la réhabilitation de l’écloserie pour la perliculture et formations de greffeurs à Rangiroa en 2026.