Au premier trimestre 2025, l’export de perles reprend des couleurs

Une reprise portée par la consommation des ménages et les perles

Au premier trimestre 2025, le Pays enregistre un dynamisme modéré de ses importations civiles, qui atteignent 57 milliards de francs soit une hausse de 4 % par rapport au premier trimestre 2024. Ce sont les ménages qui tirent principalement cette croissance : la valeur des importations à destination des ménages croît de 13 %, entraînée pour moitié par la hausse des produits automobiles (+ 39 % en valeur et en volume), note l’Institut de la Statistique en Polynésie française.

Toutes les catégories de produits destinés aux ménages sont concernées. Les biens de consommation progressent de 8 % en valeur et 7 % en volume, et les industries agroalimentaires importent davantage (+8 % en valeur, +6 % en volume). Les produits agricoles, sylvicoles et piscicoles suivent également la tendance (+5 % en valeur, +3 % en volume).

Du côté des entreprises, les importations restent globalement stables. Les biens d’équipement reculent de 6 % en valeur, quand les biens intermédiaires progressent de 7 % en valeur et de 11 % en volume. Toutefois, certains matériaux de base, comme les ciments hydrauliques, sont en légère baisse (-3 % en valeur, stable en volume).

À noter également : la forte baisse des produits pétroliers, avec une diminution de 18 % en valeur et de 4 % en volume, traduisant un recul des prix. Le prix unitaire au kilogramme en baisse […] atteint 90 francs (- 15 % par rapport au premier trimestre 2024).

Les perles dopent les exportations locales

Côté export, la Polynésie française signe une belle performance avec une hausse de 23 % de la valeur totale exportée, un chiffre gonflé par l’export des perles de culture brute. Entre les premiers trimestres 2024 et 2025, celles-ci augmentent de 47 % en valeur et doublent en volume. Le revers de la médaille : une chute du prix moyen, désormais fixé à 726 francs le gramme, soit une baisse de 23 %.

Parmi les autres produits en progression : l’huile de coprah, qui double en valeur et progresse de 18 % en volume, ainsi que le noni, avec + 45 % en valeur et en volume.

En revanche, les exportations de poisson reculent de 32 % en valeur et de 29 % en volume. Le prix au kilo baisse légèrement à 1 200 francs (-4 %). Les États-Unis restent la principale destination, achetant essentiellement du thon frais ou réfrigéré.

Autres produits en déclin : la vanille, en recul de 7 % en valeur et 4 % en volume, avec un prix au kilo de 53 500 francs, en baisse de 3 %. La nacre chute de 45 % en valeur et le monoï de 19 %.