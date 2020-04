Allègement du confinement : les restaurants accueillent à nouveau les clients

Masques, gants et distanciation sociale seront au menu des prochaines semaines. Dans un restaurant de la côte ouest de Tahiti, le personnel est à pied d’œuvre pour nettoyer toute la terrasse. Une nouvelle salle de restauration a été aménagée pour respecter les mesures du confinement allégé, où on dressait habituellement jusqu’à 120 couverts.

« On redémarre dans des conditions difficiles avec la moitié de la capacité d’accueil, avec une distanciation qui complique un peu le service. On reprend avec le sourire, mais avec de l’angoisse aussi » confie Patrick Bonduel, gérant du restaurant.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour gagner un peu d’espace et parce que le bar et l’espace lounge resteront fermés, quelques tables sont installées dans l’espace jardin. Les premières réservations ont déjà été enregistrées. En cuisine, on s’affaire à sortir les assiettes, et le chef retrouve le plaisir de travailler à nouveau les mains dans la farine. « Ça manquait ! Ça fait un mois et demi qu’on n’a pas travaillé. Et le retour, là, ça fait du bien » précise Taura Punua, le pizzaïolo en train de peaufiner ses pâtons.

Avec le manque d’ingrédients, certaines pizzas et plats de la carte ne seront pas proposés. Les menus seront présentés sur des ardoises ou des sets jetables.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Même recette dans une pizzeria du centre-ville de Papeete : gel hydro-alcoolique, masques, gants et menus en papier font partie du décor. « C’est pas évident, c’est tout nouveau pour nous. Il va y avoir des erreurs, sûrement, mais on va faire en sorte que tout se passe bien. (…) On a pris le risque d’ouvrir sachant qu’il y a un jour férié et que les gens ont besoin de sortir. Donc oui, reprise timide car on ne sait pas où on va, mais je pense que ça va faire du bien à la clientèle » explique Sébastian Manca, restauratrice. L’établissement peut accueillir désormais 70 personnes au maximum.

Dans les restaurants, il est également demandé aux clients de faire preuve de discipline et de respecter les consignes afin d’apprécier leur repas.