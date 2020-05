Air Tahiti : reprise de l’activité commerciale pour la saison été 2020

La compagnie aérienne domestique a déposé auprès de la direction de l’Aviation Civile de Polynésie française son programme de vol répétitifs prévisionnels pour la saison été de 2020 pour une première phase courant du 14 mai 2020 au 28 juin 2020.

Les mesures prises par le gouvernement en matière de confinement, pour lutter contre le Covid-19 ont entraîné l’interruption des vols réguliers de la compagnie aérienne domestique sur l’ensemble du réseau interinsulaire sur une période de huit semaines.

Constatant une amélioration de la situation sanitaire, le Pays a décidé de prendre des nouvelles mesures visant à alléger les conditions du confinement. Dans ce contexte, Air Tahiti envisage une reprise lente et progressive de son activité avec des fréquences réduites sur l’ensemble des aérodromes de la Polynésie française. Les modalités de reprise des vols seront précisées ultérieurement.

