Air Tahiti Nui reste leader dans le ciel polynésien malgré quelques turbulences

Grâce à la reprise touristique post Covid, Air Tahiti Nui voit son horizon se dégager. En 2022, la compagnie affiche un taux de remplissage de 77 %. Elle a transporté 387 515 et acheminé 86 390 touristes vers Tahiti. Avec un large réseau de distribution et une parfaite connaissance de la destination Polynésie, le ciel s’est éclairci au 2e semestre 2022.

« On a la confiance de nos partenaires et, en ce moment, ce sont les marchés français et américain qui prédominent« , souligne le PDG, Michel Monvoisin

Face à l’arrivée de nouvelles compagnies, et l’augmentation des fréquences des vols hebdomadaires, ATN reste leader. En 2022, elle capte près de 40 % des touristes comparativement aux autres transporteurs qui desservent le fenua.

Les bons chiffres du trafic arien n’empêchent cependant pas la compagnie d’afficher un déficit. La charge carburant pèse lourd. Le conseil d’administration avait tablé sur un déficit d’un montant de 4 milliards de francs pour fin 2022. Il atteint finalement 2.8 milliards.

« Si on se compare à 2019, c’est 7 milliards la facture, 2022, on est à 10 milliards. On prend 2 milliards de plus sur la facture carburant, sans la répercuter sur les billets d’avion« , précise Michel Monvoisin.

Comme l’an passé, l’incertitude sur l’évolution des coûts de carburant est constante en 2023. ATN consolide sa reprise d’activité, notamment sur le marché nord-américain, avec l’ouverture il y a un an de la ligne Papeete/Seattle. Elle s’apprête désormais à rouvrir la ligne vers le Japon.

« Ça se fait quand même dans des enjeux incertains sur la capacité à créer de la demande. Le marché japonais est un des derniers à redémarrer. Statistiquement, ils sont 60 %, seulement, des voyageurs par rapport à 2019 à voler à l’international » explique le directeur général de la compagnie, Mathieu Bechonnet.

La compagnie, qui compte 4 appareils, est la seule à être multi-marchés. Le nombre de passagers devrait poursuivre sa progression selon les indicateurs et, par conséquent, améliorer encore le taux de remplissage sur l’ensemble de ses routes.