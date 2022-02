Agriculture : Rangiroa se tourne vers le bio pour gagner en autonomie

A Rangiroa, dans le village de Tiputa, un potager bio expérimental a été mis en place aux abords de l’école primaire. Depuis plusieurs semaines et avec l’aide de la commune, des passionnés d’agricultures mènent ce projet avec confiance. Ronald Estall est l’un d’eux. “Ce sont des butes de presque 2 mètres de large”, explique-t-il. “On y a mis de la bourre de coco broyée avec du feuillage et des déchets verts broyés. Par contre on n’a pas encore planté dessus parce qu’on estime que c’est toujours un peu chaud”.

L’année prochaine, si le potager répond aux attentes, d’autres petits fa’a’apu seront mis en place un peu partout à Rangiroa.

Au cœur du vignoble de l’atoll, on expérimente aussi l’agriculture biologique. Son gérant, Sébastien Thépnier, a fait sa première récolte en novembre dernier. “On a livré une centaine de kilos de courgettes. Toutes les nouvelles cultures, ‘uru, citronniers, etc, vont être certifiés bio lors du deuxième audit”.

Au coeur du vignoble de Rangiroa, on expérimente aussi l’agriculture biologique (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Suite aux pénuries rencontrées tout au long de la crise covid, de plus en plus de Polynésiens se tournent vers plus d’autonomie alimentaire.