Agriculture : l’aquaponie pour consommer local

Installée sur le plateau de Taravao, Verdeen, exploitation agricole du groupe Wan, propose depuis 3 ans déjà des tomates et salades 100% bio. À l’origine : l’aquaponie, une technique ancestrale qui permet de cultiver des végétaux en toutes saisons, grâce à l’élevage de poissons. L’eau des bassins chargés en nutriments est ainsi envoyée dans les 30 serres agricoles.

Pas moins de 19 000 tilapias installés dans des cuves sont à l’origine de l’irrigation de l’intégralité de la surface de culture. Ce système en circuit fermé permet de produire jusqu’à 10 tonnes de végétaux, intégralement vendus dans les grandes surfaces du groupe. Après 8 semaines, les fruits et légumes atteignent leur pleine maturité.

Le groupe annonce également vouloir développer sa filière poissonnerie en proposant à la commercialisation ses poissons. « On a des plannings prévus qui vont commencer d’ici d’une quinzaine de jours, trois semaines. On va sortir des poissons en portion d’à peu près 400gr pour les magasins et on espère aussi, pour les restaurateurs » explique Thierry Guillaume, directeur d’exploitation.

Autonome à plus de 80% en terme d’énergie électrique grâce à son installation solaire, cette société qui compte 36 employés souhaite ainsi insuffler une nouvelle voie pour l’agriculture polynésienne. L’objectif : être moins dépendant des importations et proposer des produits sains à consommer.