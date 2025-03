À Raiatea, la construction navale a le vent en poupe

Plaisance, tourisme nautique, pêche ou transport maritime : à Raiatea, où les activités économiques sont naturellement tournées vers la mer, la construction navale a le vent en poupe. Véritable hub maritime de l’île, le chantier naval de Uturaerae accueille de nombreuses installations de maintenance, comme ceux de la société Raiatea carénage services.

Gérée par Dominique Goche, qui n’a pas manqué de noter l’augmentation du nombre de croisières passant par l’île Sacrée en 2025, la société profite de l’accroissement du marché. « Il y a une demande qui croît, dans le sens ou la fréquentation des Raromatai, avec notamment les navires de croisière qui augmentent cette année et en prévision l’année prochaine » , souligne-t-il.

Une hausse de la fréquentation que la société Marinalu a également perçu. Spécialiste reconnu de la construction de poti marara en aluminium, elle a dû se diversifier, notamment sur le terrain de la construction métallique et du bâtiment. « On a deux secteurs d’activité, donc la construction navale avec la construction de poti marara en aluminium, des bateaux de plaisance, du NUC (Navires à utilisation commerciale) et aussi des grosses navettes pour passagers, de 10 à 12 mètres, et enfin, on a un secteur BTP, pour tout ce qui est ouvrage en béton » , précise son gérant Benoït Barillot.

Pour enrichir son offre et répondre à la demande, la société a ouvert un nouveau département avec des technologies plus pointues. « Les moteurs aujourd’hui sont des technologies très avancées et on ne peut plus faire l’entretien comme on le faisait autrefois avec les moyens du bord. Ça demande une vraie compétence technique et une formation, on parle de la firme Yamaha , s’exclame le gérant de Marinalu Boat Services Robin Samitier.

« Nous sommes aussi les inventeurs d’un nouveau système “poti marara” hydraulique avec notre partenaire “Lecomble & Schmitt, avec qui on a développé cette direction en manche à balais, sur lequel on pourra installer des pilotes automatiques intégrés, on pourra même faire de la bimotorisation avec ce système » , s’enthousiasme-t-il.

Parallèlement à l’augmentation de l’activité au chantier naval de Raiatea, le recrutement local progresse également, contribuant au développement économique de l’île.