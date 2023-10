À part le tabac et les carburants, les prix Polynésiens toujours bien plus élevés qu’en métropole

L’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a révélé les résultats de sa dernière enquête ECSP (l’enquête de comparaison spatiale des niveaux de prix à la consommation), menée avec l’l’INSEE et l’ISEE. Sous ce nom un peu barbare, cette étude compare les prix à la consommation entre la France métropolitaine et les territoires ultramarins. La Polynésie française est ainsi le deuxième territoire d’Outre-mer où la vie est la plus chère, juste derrière la Nouvelle-Calédonie (le niveau des prix à la consommation y est de 31%, contre 30,8% exactement pour la Polynésie française).

Dans le détail, l’écart des prix entre la Polynésie française et la France métropolitaine a diminué de 8 points entre 2016 et 2022 (de 39% à 31%). Une réduction principalement due à la diminution des écarts dans les transports et les communications, ainsi qu’à des hausses de prix plus rapides en France métropolitaine dans d’autres biens et services.

Un écart qui demeure important et qui s’observe par des structures de consommation différentes au fenua.