502 millions de Fcfp pour le développement des communes

Ces financements concernent 4 opérations de travaux, 3 acquisitions et 1 étude, le tout d’un montant additionné de 247 millions Fcfp sur un montant estimé des investissements de 502,2 millions Fcfp, soit un taux de participation du Pays à hauteur de 49%.

Un nouveau marché municipal à Hiva Oa

Les opérations de travaux concernent en grande partie des rénovations, notamment de structures sportives et d’une voirie pour les communes de Bora Bora et Huahine. Un projet de construction neuve qui s’en détache, est la construction du tout nouveau marché municipal de Hiva Oa. Dépourvue à ce jour d’une structure adéquate pour la vente des produits issus de l’Artisanat, la commune souhaite remédier à ce manque par la construction d’un marché typé « local », répondant aux normes et aux besoins des usagers.

8 bâtiments avec un potentiel de 52 emplacements destinés aux exposants émergeront à l’issue des travaux. Le montant estimé de l’ensemble de ces opérations est d’environ 400 millions Fcfp avec un soutien financier du Pays à hauteur de 45,7%, ce qui représente la somme de 182,7 millions Fcfp.

Au titre des opérations d’acquisitions, les communes de Bora Bora, Fakarava et Gambier sont soutenues respectivement par le financement du Pays pour un camion benne à ordure ménagères, un bateau communal, et un groupe électrogène. L’ensemble de ces investissements est évalué à 94,5 millions Fcfp, auquel le Pays apporte sa contribution à hauteur de 57 millions Fcfp, soit un taux de participation de près de 60%.

Une étude sur la distribution d’énergie électrique aux Gambier

Enfin, concernant l’opération d’étude, la commune de Gambier bénéficie d’une participation de près de 6 millions Fcfp pour une étude sur la production et la distribution d’énergie électrique communale. Les installations et équipements nécessaires à la fourniture d’électricité aux Gambier datent d’il y a plus de 30 ans. Afin de permettre une continuité du service public en la matière, la commune souhaite définir les travaux nécessaires à effectuer pour assurer la conformité et la pérennité de ses installations. Le montant prévisionnel pour cette étude est d’environ 7,4 millions Fcfp, soit un taux de participation du Pays de 80%.