2023, une année record pour le tourisme en Polynésie

Les professionnels du tourisme ont le sourire. Et pour cause : jamais la Polynésie n’avait atteint une telle croissance. En 2023, le Pays a accueilli 261 000 visiteurs, un chiffre proche de la stratégie FM 2027 de Tahiti Tourisme visant d’en attirer 280 000, soit un touriste par habitant.

Concernant leur provenance, les Européens et les résidents d’Amérique du Nord trustent les premières places. Ils représentent à eux seuls près de 90% de la fréquentation touristique.

Une dynamique positive, mais qui impose aussi de trouver de nouveaux marchés, comme le souligne le président du Pays, Moetai Brotherson : « Ce n’est jamais prudent de mettre tous ses œufs dans le même panier. Les marchés émetteurs américains, français et européens vont demeurer, en tout cas, c’est l’objectif, mais il faut qu’on aille développer le marché asiatique ».

Le chef de l’exécutif ne vise « pas forcément le marché chinois, car il est très spécifique, mais on a beaucoup de gens en Corée du Sud qui, à mon avis, peuvent venir alimenter notre tourisme ».

Une opération séduction des marchés qui devra permettre au Pays d’atteindre son objectif de 600 000 touristes par an. Un chiffre différent de celui que s’est fixé Tahiti Tourisme dans sa stratégie FM 2027 ?

« Je ne dirais pas ça », répond Jean-Marc Mocellin, le directeur général, « c’est un objectif qui est à 10 ou 15 ans et donc qui n’est pas comparable à celui d’un touriste par habitant à l’horizon de 2028, c’est-à-dire demain ». « La Polynésie, c’est aussi grand que l’Europe. On a 118 îles. Il s’agit de répartir la fréquentation touristique dans les îles peu développées en termes touristique », ajoute-t-il.

Pour accueillir ces futurs visiteurs, il faudra aussi multiplier le nombre d’hébergements. Sur ce point, les représentants du secteur hôtelier regrettent que le Pays ne donne pas de signes encourageant les investissements.

En 2023, le tourisme a rapporté 85 milliards de francs au Pays. (Source: Tahiti Tourisme)

« C’est 3 500 clés, on ne pourra pas les atteindre qu’en développant les pensions de famille. C’est pour cela qu’il faut développer tous les types hébergements. Ce qui est aussi évident, c’est qu’un grand projet hôtelier ne peut pas se faire sans incitation financière, défiscalisation entre autres », estime Christophe Guardia, le coprésident du Conseil Polynésien de l’Hôtellerie.

« Pour l’instant le levier est abaissé. Ça a même arrêté la plupart des projets qui étaient prévus cette année. Ce qui aura des conséquences sur le tourisme dans les 2 ou 3 années à venir », prophétise-t-il.

Du côté de la Presqu’île, qui s’apprête à accueillir l’épreuve de surf des Jeux Olympiques, la dynamique est, là, bien lancée, selon Bernadette Wasna, la présidente du Comité de Tourisme de Taiarapu Ouest : « ça se développe énormément. En 2022, la commune a enregistré plus de 90 permis de construire. Donc, la construction de ces maisons d’habitation qui peuvent aussi servir pour les Jeux Olympiques, c’est un plus ».

Et les touristes sont en outre de plus en plus dépensiers puisqu’en 5 ans leur budget moyen est passé de 300 000 à 351 000 francs.