Dominique Sorain en visite officielle à Arue

Le Haut-commissaire a découvert hier le mode de fonctionnement de la brigade municipale de vidéosurveillance de Arue. Installée en 2015, elle dispose d’une trentaine de caméras de sécurité. Cette brigade travaille en collaboration avec la gendarmerie et le centre de traitement des alertes, installé au Centre hospitalier de Pirae.

Deuxième étape de cette visite, le site “Otua Paetaha” ou seront installées des jardins partagés, 5 parcelles des 65 m² chacune. Elle seront louées à des familles des quartiers prioritaires de Arue.

La municipalité a déjà installé des jardins partagés à Erima. Les familles y développent des activités agricoles, ce qui leur permet de consommer des produits locaux de qualité et de vendre une partie de leur production. Ces jardins, “forme originale et efficace d’organisation collective permettent de renforcer le lien social entre les habitants” de ces quartiers. C’est aussi un atout pour ces familles qui apprennent des méthodes de culture respectueuses de l’environnement et qui garantissent une alimentation saine et équilibrée.

Les familles de Erima ont aussi accès à des activités sportives telles que le ping-pong ou la boxe, dans la salle de sport du Centre pour Jeunes Adolescent.

La dernière étape de cette visite, entrait dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense. La première phase des travaux d’aménagements du site de Arue devraient s’achever au cours du premier semestre 2020. Des installations destinées à encourager le développement économique de la commune et qui devraient permettre la création de près de 75 emplois.

La municipalité souhaite y développer des activités dans “le secteur de la high tech, avec l’ambition de développer un pôle d’excellence” dans le secteur numérique. Le Haut-commissaire a rappelé l’engagement de l’Etat dans les projet de développement économique et social de Arue, soulignant que depuis 2015, la commune a bénéficié de 354 millions de francs pour soutenir ses projets structurants.