Vianney en concert à To’ata vendredi 19 août

Pour la 4ème fois de sa carrière, le chanteur Vianney, de son vrai Vianney BUREAU, se produira en concert sur le fenua.

Influencé par la chanson française, il se fait remarquer en 2014, avec son single “Pas là”, qui cumule plus de 33 millions de vues sur YouTube. Ses albums ont tous été certifiés : Or pour Idées blanches en 2014 et N’attendons pas en 2020, Diamant pour Vianney en 2016.

Informations pratiques :



Concert : Vianney : “N’attendons pas la tournée”



Vendredi 19 août 2022, à 19h30



Tarifs : de 6 500 Fcfp à 15 000 Fcfp par personne



Billets en vente chez Atomi records au quartier du commerce, Smart Store Vaima et iStore, galerie Carrefour Faa’a ou en ligne ici



Renseignements sur la page Facebook : Tahiti Spectacles