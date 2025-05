Vaimalama Chaves sort son premier roman « O Vai »

Au-delà de l’image d’Epinal et des clichés paradisiaques, Miss France 2019 invite le lecteur à découvrir bien plus que sa terre d’origine, une terre d’histoire, de culture et d’identité constitutive de sa personnalité et qui a guidé ses choix de vie.

Une réflexion universelle sur la quête d’identité et la puissance des héritages culturels

Bien plus qu’une autobiographie, « O Vai », est une réflexion universelle sur la quête d’identité et l’importance de connaître ses origines pour mieux avancer. Des bancs d’école à la célébrité, en passant par la reconnaissance médiatique, entre confidences sur son enfance au cœur du Pacifique et ses questionnements personnels, elle nous confie les leçons apprises, la résilience dont elle a fait preuve, l’acceptation de soi et la puissance des héritages culturels et des racines familiales qui lui ont permis de se construire et de maîtriser les différents rendez-vous, épreuves et étapes de son parcours.

Dans une écriture incisive, généreuse et sensible à la fois, et à travers son propre cheminement, Vaimalama Chaves nous met face à nous-mêmes, à nos propres questionnements sur nos chemins de vie, nos rêves, nos passions. Un jeu de miroir habile entre ses interrogations et les nôtres qui donne un récit aussi intime qu’inspirant.