Vaheana Fernandez interprète l’hymne national de la gendarmerie

Plus d’un an après avoir été finaliste pour participer à l’Eurovision, avec le trio Amui (avec Ken Carlter et Eva Ariitai), Vaheana Fernandez poursuit sa carrière musicale. Dernièrement, la chanteuse tahitienne a interprété en métropole, à Rosny-sous-Bois, pour la première fois l’hymne national de la gendarmerie dans un événement protocolaire de remises de médailles pour les 58 stagiaires du centre à avoir leur diplôme dans le centre national de la gendarmerie. 500 gendarmes étaient présents lors de cette cérémonie.

La chanteuse été accompagnée de Théo Sulpice, de l’ambassadrice Viku et Rau Hotu, de la danseuse étoile de France Leia Diardn et d’une cinquantaine de gardes républicains, sur une chanson traditionnelle de la gendarmerie nationale.

Apres la cérémonie, le colonel de la gendarmerie a honoré Vaheana Fernandez en lui attribuant une médaille symbolisant la gendarmerie nationale.

La chanteuse a également profité de sa venue pour rencontrer une stagiaire de Tahiti, Viriamu Tureia, affectée à la brigade de

Papara qui était présente a cette cérémonie. Elle a décidé de poursuivre sa carrière a la gendarmerie de Rosny-sous-Bois.

Vaheana Fernandez est actuellement en pleine préparation de la sortie de son nouvel album qui sortira courant décembre 2023.