UNOC Nice : le Taura de Mokarran Society attire les foules

Impossible de passer à côté. Au milieu des pavillons du sommet des Océans de Nice trône fièrement le Taura Tamataroa de la Mokarran Protection Society. La haute sculpture, immédiatement reconnaissable à ses inscriptions polynésiennes, a vécu un long périple de la passe de Tiputa, à Rangiroa, jusqu’à la côte d’Azur. Il aura fallu trois semaines de voyage en bateau, avion, camion, et de longues formalités administratives, pour l’y poser.

L’œuvre-totem, qui invite les curieux à s’intéresser au sort du grand requin-marteau, a attiré l’attention du président de la République Emmanuel Macron et de Sylvia Earle, exploratrice mythique des océans, figure mondiale de la protection du vivant.

Le Taura, explique le président de la Mokarran Protection Society Jean-Marie Jeandel, est imprégné du mana de Rangiroa. « On l’a immergé dans la passe de Tiputa à plus de 40 mètres de fond. Le but était vraiment qu’il collecte toute la force du mana de cette fantastique passe. Aujourd’hui, ce n’est plus une pièce de bois, c’est réellement un requin, un requin qui est bien vivant et qui s’enrichit des énergies de tout le monde » , sourit-il.

– PUBLICITE –

En 70 ans, 80% de la population de grand requin marteau a été décimée par l’homme. La Mokarran Protection Society étudie et recense l’espèce depuis six ans. Sa préservation passe par la pédagogie, l’information, et le choix des partenaires engagés, appuie le sculpteur du Taura, Moana Butshcer. « Le requin-marteau, c’est un migrateur et en même temps, la boussole représente aussi le message que nous voulons faire passer. Il faut que le message fasse le tour du monde. Il ne faut pas que ça reste juste en Polynésie » , soutient-il.

À la fin du sommet, le Taura ira passer l’été au Seaquarium du Grau du Roi, ainsi que d’autres villes de métropole avant son retour au Fenua.