Une soirée masterclass de photographie pour les vahine

Elles seront trois photographes, jeudi 27 juillet à la CCISM, à partager leur savoir faire à l’occasion du concours photo Millimages des Récifs. Lea Hahn, photographe professionnelle et réalisatrice de Tahiti Awakens, Manutea Rambaud, également photographe professionnelle, et Pauline Bosserelle, biologiste marin, animeront la soirée « trucs et astuces photographisques » à partir de 18 heures.

La thématique retenue pour cette 3e édition du concours photo est « Des récifs, des loisirs« , mettant en valeur les activités sportives et de loisir liées aux récifs coralliens de Polynésie française, en particulier le surf. L’objectif est de montrer les relations positives entre l’homme et le récif à travers des photos des activités humaines dans ces écosystèmes.

Le concours est ouvert à tous jusqu’au 23 octobre, avec possibilité d’envoyer jusqu’à trois photos montrant la faune et/ou la flore des récifs coralliens. Le jury sélectionnera 15 photos, et un comité culturel sélectionnera quatre photos.

Matériel de photo, exposition, grain/bruit, droit à l’image, cadrage, flou, lumière et stabilité… De nombreux conseils seront dispensés pour les curieuses comme pour les plus habituées au monde de la photographie.

Toutes les infos du concours ICI