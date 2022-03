Une résidence d’auteur en Polynésie pour soutenir la création littéraire

Lancée en 2021 par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles, la première résidence d’auteur visait alors à encourager l’écriture, notamment en Polynésie française et en Océanie. Le projet prévoyait alors d’accueillir deux auteurs en résidence d’écriture en Polynésie : un auteur du fenua et un second auteur originaire du Pacifique. En raison des restrictions sanitaires, le projet n’avait finalement été ouvert qu’à un auteur polynésien. C’est Titaua Peu qui avait été la lauréate, profitant ainsi d’un mois aux Gambier et d’un mois à Tahaa pour se consacrer à son projet d’écriture.

Aujourd’hui, les conditions sanitaires semblant s’assouplir, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles lance les appels à candidature pour les deux résidences d’écriture (un auteur polynésien et un auteur du Pacifique), qui se tiendront entre septembre et décembre 2022.

Tous les auteurs du bassin Pacifique sont éligibles (Pacific islands, Papouasie Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii, Nouvelle-calédonie, Vanuatu…) ainsi que les auteurs résidents ou natifs de Polynésie française. Il faut également avoir déjà été publié, et avoir un projet d’écriture en langues française, anglaise ou autochtones pour pouvoir candidater.

Les postulants sont invités à déposer leur candidature avant le 1er juin, en cliquant ICI. Deux comités distincts se réuniront mi juin pour désigner le lauréat de chaque résidence.

Renseignements et inscriptions sur www.lireenpolynesie.pf