Une quarantaine d’exposants à la mini-foire agricole de Moorea-Maiao

Artisans, agriculteurs, horticulteurs… Une quarantaine d’exposants ont répondu présent ce dimanche 17 juillet à Afareaitu. Cette collaboration entre la commune de Moorea-Maiao et la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire concrétise la volonté des élus de s’appuyer sur une agriculture locale.

L’un des maîtres mots de la mini foire est l’auto-suffisance alimentaire. Des activités pédagogiques y sont proposées, notamment la création et le développement de fa’a’apu durable. L’idée est de sensibiliser le grand public et les agriculteurs à l’agroécologie, soit un ensemble de techniques ancestrales et modernes permettant d’assurer une production agricole respectueuse de l’environnement.

La santé ayant diminué en qualité au cours de la pandémie, l’auto-suffisance se présente comme un moyen d’exercer une activité physique et de maintenir du lien social. Exposante retraitée, Belinda Mapere voit en l’évènement “un moyen d’inspiration, qui permet de rencontrer de nouvelles personnes. C’est aussi bon pour l’esprit”.

“Les agriculteurs et les producteurs agissent de façon très efficace sur la santé des familles, parfois sans le savoir. Avec une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, ils permettent aux gens de se nourrir avec des aliments extrêmement intéressants pour leur santé. Les aliments locaux sont bien meilleurs que les produits importés, la plupart du temps“, note le Dr. Philippe Biarez, responsable de l’hôpital de Moorea – Maiao.

Maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, imagine pérenniser l’événement : “Je suis vraiment fier de cette première. On doit remercier tous les agriculteurs et artisans qui sont venus ce matin. On verra au terme des 3 jours qui arrivent, si ça marche bien on peut imaginer reproduire cet évènement d’ici la fin de l’année, et l’année prochaine pourquoi pas une grande foire pour l’île de Moorea!”

La Chambre poursuit ses apprentissages en engrais de poissons et en Bokashi pour les agriculteurs. Elle dispose également du manuel du potager qui est distribué gratuitement, toujours dans l’optique de rendre l’agriculture accessible à tous.

“Quand je regarde, ça n’a rien d’une mini-foire agricole, c’est une vraie foire! Nous avons vu une trentaine d’exposants ce matin, et c’est dans ce sens là qu’il faut développer l’agriculture. La Chambre va passer un accord avec la commune pour participer au défrichement des terrains, à fournir du matériel, pour pouvoir aider nos agriculteurs”, conclut Thomas Moutame, président de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire .

