Une Polynésienne remporte le Prix des Collectivités d’outre-mer à un concours de poésie

Dans le cadre d’une séquence consacrée à la poésie, les élèves de 1ere ST2S1 ont participé au concours international “Poésie en liberté”. Ils devaient rédiger un texte révélant l’aspect poétique d’un objet du quotidien. Et c’est Rarahu Chin Ah You qui a eu le Prix Collectivités d’outre-mer. Elle a choisi de donner sa vision poétique d’une gomme. Son poème sera édité dans un recueil annuel de poésie qui contient les meilleurs poèmes reçus lors du concours.

La Gomme

Gloire à Toi, âme plate et sans Vie !

Car par ta grâce tu embellis nos mots,

Caresses nos paroles et Effaces nos péchés.

Glorifions ta splendide grandeur,

telle une déesse aussi pure et blanche que la neige,

tout est remis à Zéro.

Gomme, gomme, gomme !

Ainsi tu délaisses nos péchés et pardonnes nos sottises.

Tu nous rappelles de ne pas refaire les mêmes erreurs

mais jamais nous n’écoutons.

De ta souplesse nous abusons, de nos erreurs nous apprenons.

Gomme et apprends ou Laisse et ignore !

Retrouvez le palmarès complet du concours ICI.