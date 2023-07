Une pièce donnée à James Cook de retour au Musée de Tahiti et des Îles

C’est un petit morceau d’histoire qui revient au fenua. Selon Nicholas Thomas, journaliste au magazine d’art Apollo, le Musée de Tahiti et des Îles va récupérer une sculpture datant du 18è siècle donnée au navigateur James Cook en 1771 et jusqu’ici exposée au Museum of Archeology and Anthropology (MAA). L’inventaire daté de la même année décrit une sculpture ornementale faite de bois de ficus, où sont représentées deux figures antropomorphes à deux visages, et un animal.

Une composition commune dans l’art Océanien qui associe vision et pouvoir, à l’image du mythe de Janus. L’origine culturelle de cette sculpture et sa provenance ayant prêté à confusion, le MMA l’a expertisée en 2016. L’analyse du bois permettait non seulement d’affirmer que l’œuvre venait bien de Tahiti, mais aussi qu’elle avait été conçue entre 50 et 80 ans avant l’arrivée de James Cook.

Lire aussi – Musée de Tahiti et des îles : des pièces historiques d’exception exposées pour la réouverture

La sculpture ressemble à un tiki et à Tangonge, autre sculpture découverte en Nouvelle-Zélande en 1921, rappelant la proximité avec la culture Maori. Un rapprochement mis en évidence par l’exposition Oceania, qui s’était déroulée à la Royal Academy of Arts en 2018.